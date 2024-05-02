Фанпарк «Бобровый лог» приглашает послушать Музыку Победы

Под руководством дирижера — заслуженного работника культуры Красноярского края Леонида Жуковского прозвучат легендарные произведения любимых композиторов.
В программе музыка из оскароносного фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». И, конечно, любимые песни военных лет, без которых невозможно сегодня представить День Победы — «Эх, дороги», «Землянка», «Темная ночь», «Катюша», «Смуглянка» и многие другие.
При теплой и сухой погоде концерт состоится на площади у сервис-центра «Оазис», а если погода испортится, всех ждут в «Плазма холл» (сервис-центр «Оазис», 2 этаж).
Вход свободный, 6+