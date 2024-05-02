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Фанпарк «Бобровый лог» приглашает послушать Музыку Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 10 мая в 14:00 Красноярский камерный оркестр и Фанпарк «Бобровый лог» приглашают всех красноярцев и гостей города на концерт, посвященный Дню Победы.

Источник: Фанпарк "Бобровый лог"

Под руководством дирижера — заслуженного работника культуры Красноярского края Леонида Жуковского прозвучат легендарные произведения любимых композиторов.

В программе музыка из оскароносного фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». И, конечно, любимые песни военных лет, без которых невозможно сегодня представить День Победы — «Эх, дороги», «Землянка», «Темная ночь», «Катюша», «Смуглянка» и многие другие.

При теплой и сухой погоде концерт состоится на площади у сервис-центра «Оазис», а если погода испортится, всех ждут в «Плазма холл» (сервис-центр «Оазис», 2 этаж).

Вход свободный, 6+

музыка