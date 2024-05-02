Фанпарк «Бобровый лог» приглашает послушать Музыку Победы

В программе музыка из оскароносного фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера». И, конечно, любимые песни военных лет, без которых невозможно сегодня представить День Победы — «Эх, дороги», «Землянка», «Темная ночь», «Катюша», «Смуглянка» и многие другие.