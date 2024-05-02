В ближайшие дни в Самарской области будет холодно и дождливо

В пятницу, 3 числа, в регионе будет облачно с прояснениями. Днем — небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, 7…12 м/с, местами порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, местами заморозки −1…-3°С, днем +3…+8 °C.