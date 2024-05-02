В ближайшие дни в Самарской области будет холодно и дождливо

В четверг, 2 мая, в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +12…+14 °C.
В пятницу, 3 числа, в регионе будет облачно с прояснениями. Днем — небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный, 7…12 м/с, местами порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °C, местами заморозки −1…-3°С, днем +3…+8 °C.
4 мая в Самарской области сохранится облачная погода с прояснениями. По-прежнему прогнозируются дожди, возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0…+5 °C, местами заморозки −1…-3°С, днем столбик термометра не поднимется выше +3…+8 °C.