В Омском аэропорту появились 45 крылатых «охранников»

Отметим, что птицы могут представлять серьёзную опасность для самолётов. Омский аэропорт как раз располагается рядом с «Птичьей гаванью», где обитает много пернатых. Самолёты заходят на посадку над эти парком. Как сообщили в Омском аэропорту, он находится на втором месте в России по «беспокойной орнитологической обстановке».