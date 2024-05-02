В Омском аэропорту появились 45 крылатых «охранников»

В аэропорту Омска рассказали о муляжах коршунов, которые появились над аэродромом. Фигуры хищных птиц предназначены для отпугивания других пернатых, которые могут быть опасны для взлетающих и приземляющихся самолётов.
«Сейчас таких грозных птиц “летает” 45 штук, наши специалисты наблюдают за тем, как они работают. Для пущего устрашения на муляжи птиц нанесли специальной мерцающей краской оперение и глаза, чтобы птички точно побоялись приближаться. Некоторые коршуны работают в “паре” с диско-шарами, которые бликуют при солнечной погоде», — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Отметим, что птицы могут представлять серьёзную опасность для самолётов. Омский аэропорт как раз располагается рядом с «Птичьей гаванью», где обитает много пернатых. Самолёты заходят на посадку над эти парком. Как сообщили в Омском аэропорту, он находится на втором месте в России по «беспокойной орнитологической обстановке».
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