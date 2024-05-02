Стало известно новое место работы бывшего главного тренера омского «Авангарда» Михаила Кравца

«В этом году для меня было неожиданно, но в то же время, конечно, и приятно, что руководство клуба в меня по-прежнему верит. В 2017 году, когда клуб только начинал свой путь, я уже работал в “Куньлуне”, был со всеми знаком, целый год провел в Харбине. Для меня это все знакомо. Я понимаю, что нужно делать и чем нужно заниматься для того, чтобы довести команду до плей-офф и чтобы команда показывала достойный результат», — приводит канал слова Михаила Кравца.