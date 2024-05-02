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Стало известно новое место работы бывшего главного тренера омского «Авангарда» Михаила Кравца

Бывший главный тренер омской хоккейной команды «Авангард» Михаил Кравец стал главным тренером в «Куньлунь Ред Стар».

Источник: БЕЛТА

Об этом в среду, 1 мая 2024 года, сообщил телеграм-канал «Путь Дракона | Куньлунь Ред Стар». Отмечается, что контракт со специалистом подписан по схеме 1+1.

Телеграм-канал также сообщает, что, по словам Михаила Кравца, пост главного тренера «Куньлуня» ему предлагали и в прошлом году, но когда поступило предложение от «Авангарда», он принял его.

«В этом году для меня было неожиданно, но в то же время, конечно, и приятно, что руководство клуба в меня по-прежнему верит. В 2017 году, когда клуб только начинал свой путь, я уже работал в “Куньлуне”, был со всеми знаком, целый год провел в Харбине. Для меня это все знакомо. Я понимаю, что нужно делать и чем нужно заниматься для того, чтобы довести команду до плей-офф и чтобы команда показывала достойный результат», — приводит канал слова Михаила Кравца.

Как ранее сообщал «СуперОмск», о расторжении контракта с Михаилом Кравцом стало известно 19 марта 2024 года после поражения «Авангарда» в матче с ярославским «Локомотивом»: игра в Омске закончилась со счетом 0:7. После чего «Локомотив» повел в серии 2−0. После этого главным тренером «Авангарда» сначала в статусе исполняющего обязанности, а затем официально был назначен Сергей Звягин, ранее являвшийся в команде тренером вратарей.