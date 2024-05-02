В Омске изменили маршруты двух автобусов до кладбищ на Радоницу

В четверг, 2 мая 2024 года, Сергей Шелест напомнил, что 11 и 12 мая 2024 года будет организована работа 23 автобусов по десяти маршрутам: до Ново-Кировского, Ново-Южного, Западного, Юго-Восточного и Северо-Восточного кладбищ. Как сообщается, спецтранспорт будет работать с 8 до 19 часов.