Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске изменили маршруты двух автобусов до кладбищ на Радоницу

В четверг, 2 мая 2024 года, Сергей Шелест напомнил, что 11 и 12 мая 2024 года будет организована работа 23 автобусов по десяти маршрутам: до Ново-Кировского, Ново-Южного, Западного, Юго-Восточного и Северо-Восточного кладбищ. Как сообщается, спецтранспорт будет работать с 8 до 19 часов.

Источник: Мэрия Хабаровска

«В Родительский день, 14 мая, для выполнения рейсов до городских кладбищ с 8:00 до 20:00 задействуем 134 автобуса. Помимо уже названных маршрутов, перевозки будут осуществляться до кладбища в микрорайоне “Черемуховское”.

Обращаю внимание на то, что ранее утвержденные схемы движения автобусов, следующих по специальным маршрутам № 602 и № 607 изменены вследствие частичного перекрытия ряда улиц Левобережья, вызванного реконструкцией Бульвара Архитекторов", — рассказал Сергей Шелест.

Ранее «СуперОмск» сообщал, по каким направлениям поедут автобусы 11 и 12 мая 2024 года, а также 14 мая.