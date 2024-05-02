В Омске изменили маршруты двух автобусов до кладбищ на Радоницу

«В Родительский день, 14 мая, для выполнения рейсов до городских кладбищ с 8:00 до 20:00 задействуем 134 автобуса. Помимо уже названных маршрутов, перевозки будут осуществляться до кладбища в микрорайоне “Черемуховское”.
Обращаю внимание на то, что ранее утвержденные схемы движения автобусов, следующих по специальным маршрутам № 602 и № 607 изменены вследствие частичного перекрытия ряда улиц Левобережья, вызванного реконструкцией Бульвара Архитекторов", — рассказал Сергей Шелест.
Ранее «СуперОмск» сообщал, по каким направлениям поедут автобусы 11 и 12 мая 2024 года, а также 14 мая.