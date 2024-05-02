Почти 2,7 тыс. фур и легковушек стоят в очередях на границах Беларуси с ЕС

Что касается очередей из легкового транспорта, то в настоящий момент они образовались только в двух пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой. Так, в пункте пропуска «Бенякони» сейчас находится 60 машин и еще 40 авто — в погранпереходе «Каменный Лог».