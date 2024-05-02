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Почти 2,7 тыс. фур и легковушек стоят в очередях на границах Беларуси с ЕС

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Более 2695 грузовых и легковых автомобилей стоят в очередях на границах Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Погранкомитета.

Источник: Sputnik.by

В четверг утром самая большая очередь из фур фиксируется на белорусско-польской границе, где в погранпереходе «Козловичи» находится 800 большегрузов.

Вместе с этим литовское направление остается самым загруженным, так как в двух действующих пунктах пропуска суммарно находится 1220 машин. Из них в ПП «Каменный Лог» сейчас стоит 690 фур и 530 в пункте «Бенякони».

На границе Беларуси и Латвии также фиксируется очередь в 575 машин в погранпереходе «Григоровщина».

Ситуация с легковушками

Что касается очередей из легкового транспорта, то в настоящий момент они образовались только в двух пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой. Так, в пункте пропуска «Бенякони» сейчас находится 60 машин и еще 40 авто — в погранпереходе «Каменный Лог».

На границе Беларуси с Польшей и Литвой скоплений легковушек, согласно данным белорусского Погранкомитета, не наблюдается.

Закрытие КПП на белорусско-литовской границе

Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).

Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).

В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска.

Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.

Напомним, что два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») прекратили работать в августе 2023 года.