Почти 2,7 тыс. фур и легковушек стоят в очередях на границах Беларуси с ЕС

В четверг утром самая большая очередь из фур фиксируется на белорусско-польской границе, где в погранпереходе «Козловичи» находится 800 большегрузов.
Вместе с этим литовское направление остается самым загруженным, так как в двух действующих пунктах пропуска суммарно находится 1220 машин. Из них в ПП «Каменный Лог» сейчас стоит 690 фур и 530 в пункте «Бенякони».
На границе Беларуси и Латвии также фиксируется очередь в 575 машин в погранпереходе «Григоровщина».
Ситуация с легковушками
Что касается очередей из легкового транспорта, то в настоящий момент они образовались только в двух пунктах пропуска на границе Беларуси с Литвой. Так, в пункте пропуска «Бенякони» сейчас находится 60 машин и еще 40 авто — в погранпереходе «Каменный Лог».
На границе Беларуси с Польшей и Литвой скоплений легковушек, согласно данным белорусского Погранкомитета, не наблюдается.
Закрытие КПП на белорусско-литовской границе
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).
Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска.
Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Напомним, что два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») прекратили работать в августе 2023 года.