В Челябинской области туристов предупредили о начале медвежьих свадеб

В национальном парке «Зигальга» Челябинской области инспекторы впервые в этом году воочию увидели медведя. Специалисты предупреждают, что туристам подобных встреч лучше избегать, особенно в период спаривания у косолапых, который обычно проходит в середины мая до конца июня, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу парка.