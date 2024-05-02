В Челябинской области туристов предупредили о начале медвежьих свадеб

В национальном парке «Зигальга» Челябинской области инспекторы впервые в этом году воочию увидели медведя. Специалисты предупреждают, что туристам подобных встреч лучше избегать, особенно в период спаривания у косолапых, который обычно проходит в середины мая до конца июня, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу парка.
Гуляющего по весенней тайге медведя заметили вдали от туристических троп. Однако территории у медведей огромные, они могут совершать весьма дальние прогулки, поэтому запросто могут пересечься с человеком.
Чтобы избежать потенциально опасной встречи, посетителям парка рекомендуют заранее сообщать о своем присутствии в лесу громкими разговорами, песнями или свистом. Ведь медведь отнюдь не горит желанием встречаться с человеком и, услышав его, обойдет за версту.