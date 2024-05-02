Волгоградцев предупредили о майских заморозках до −5 градусов

В Волгоградской области сохраняется переменная облачность. 2 мая день пройдет без осадков. Ветер усилится до 6−11 м/с. В четверг столбики термометров поднимутся до +23 градусов.
В ночь на пятницу похолодает до +2…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +11…+16 градусов. Двухдневная рабочая неделя в Волгоградской области завершится с порывами ветра до 20 м/с, спрогнозировали местные синоптики.
В ночь на 4 мая ожидаются сильные заморозки. В некоторых районах региона столбики термометров опустятся до отметки 0 градусов, а местами — до −5 градусов.