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Волгоградцев предупредили о майских заморозках до −5 градусов

Начало мая не порадует местных жителей температурой под +30 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 86% 757 мм рт. ст. +18°

В Волгоградской области сохраняется переменная облачность. 2 мая день пройдет без осадков. Ветер усилится до 6−11 м/с. В четверг столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

В ночь на пятницу похолодает до +2…+7 градусов, а днем воздух прогреется до +11…+16 градусов. Двухдневная рабочая неделя в Волгоградской области завершится с порывами ветра до 20 м/с, спрогнозировали местные синоптики.

В ночь на 4 мая ожидаются сильные заморозки. В некоторых районах региона столбики термометров опустятся до отметки 0 градусов, а местами — до −5 градусов.