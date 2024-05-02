В МЧС объявили о штормовом ветре в Омской области

В МЧС по Омской области предупредили о неблагоприятном прогнозе от метеорологов на четверг, 2 мая. Ожидается умеренный дождь и ветер порывами 15−18 м/с.
По информации спасателей, неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, таких как повреждение линий связи и электропередачи, срывы кровли со зданий и сооружений и падение слабоукреплённых конструкций.
Также в МЧС по Омской области напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. Разведение любого огня — под строгим запретом. При порывистом ветре любая искра может стать причиной крупного пожара. Во время действия особого режима такая мера воздействия, как предупреждение, не работает. Нарушителей будут сразу штрафовать. Для частных владельцев, он составит 10 000−20 000 рублей.