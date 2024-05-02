В МЧС объявили о штормовом ветре в Омской области

Также в МЧС по Омской области напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. Разведение любого огня — под строгим запретом. При порывистом ветре любая искра может стать причиной крупного пожара. Во время действия особого режима такая мера воздействия, как предупреждение, не работает. Нарушителей будут сразу штрафовать. Для частных владельцев, он составит 10 000−20 000 рублей.