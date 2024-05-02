Главные новости за 1 мая

75 лет назад родился Покрышкин Владимир Иванович, белорусский конструктор оптико-электронной техники. В 1970 году окончил Минский педагогический институт. С 1975 года — в ОАО «Пеленг», в т. ч. с 1988 года — начальник научно-исследовательского отделения и заместитель генерального конструктора. С 1995 года — директор научно-производственного центра «Специальные комплексные системы», с 1997 года — 1-й заместитель генерального директора, с 1998 года — генеральный директор. Разрабатывал оптико-электронные приборы и прицельные системы для бронетанковой техники. Главный конструктор целевой аппаратуры для космического аппарата дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). С 2003 года один из основных разработчиков и исполнителей Белорусской космической системы ДЗЗ. Лауреат Государственной премии Беларуси (2003).