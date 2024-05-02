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Главные новости за 1 мая

Главные новости Беларуси в период с 1 по 3 мая 2024 года.

Источник: БелТА

ВЧЕРА

«Сегодня особенно важно укрепить наш общий дом». Лукашенко поздравил белорусов с Первомаем.

Перцов: люди труда развивают экономическую независимость страны.

ФОТОРЕПОРТАЖ: День Труда отметили в Беларуси.

Клепать гайки недостаточно. Почему Беларусь пошла на создание СЭЗ и что от них требует Лукашенко.

Сергеенко о мемориале «Прорыв»: это место никого не должно оставить равнодушным.

Социальные пенсии, надбавки и доплаты пенсионерам. Минтруда рассказало, что вырастет в Беларуси с 1 мая.

Минздрав: с 1 мая изменится оплата труда некоторых категорий медработников.

Самый эффективный путь в работе профсоюзов — социальный диалог.

Рекорды бурения обновили белорусские нефтяники к Первомаю.

Без осадков и до +26°С по югу Беларуси ожидается 2 мая.

СЕГОДНЯ

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Основные новации реформы системы предпринимательской деятельности». Начало в 12.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция «О ходе подготовки к проведению Международного симпозиума кондитеров, посвященного Году качества (23−24 мая 2024 года) и отраслевого дегустационного конкурса кондитерских изделий “Кондитерский Олимп — 2024”. Начало в 15.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол на тему «Актуальные тенденции в развитии радиовещания», приуроченный ко Дню радио (7 мая). Начало в 15.00.

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны открывает совместный с Национальным банком выставочный проект «Чеканя память…», посвященный 80-летию освобождения Беларуси. В экспозиции можно будет увидеть коллекцию памятных монет, посвященных борьбе белорусского народа против фашизма, героям освобождения, внесшим значительный вклад в Победу.

Состоится премьера военно-исторической драмы «Время вернуться» режиссера Ивана Павлова. Кинокартина посвящена 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Военно-историческая драма основана на реальных событиях и повествует об уникальной операции белорусских партизан, нашедших путь в тыл врага через непроходимое болото. Благодаря сведениям партизанской разведки на болоте была построена дорога — «лежневка», давшая важное тактическое преимущество советским войскам в ходе операции «Багратион».

ЗАВТРА

Всемирный день свободы печати.

Всемирный день Солнца.

130 лет назад родился Юровский Юрий Ильич, российский актер и режиссер, народный артист СССР. Снимался в фильмах «Встреча на Эльбе», «Жуковский». Лауреат Государственной премии СССР (1950, 1951). Умер в 1959 году.

105 лет назад родился Сигер Рит, американский фолк-певец, композитор, поэт. Исполнитель народных песен и баллад США в традициях кантри, а также социальных песен протеста. Снимался в кино. Умер в 2014 году.

90 лет назад родился Мустаки Жорж, французский поэт-песенник. Писал песни для Эдит Пиаф, Ива Монтана, Далиды. Умер в 2013 году.

85 лет назад родился Нечаев Леонид Алексеевич, белорусский и российский кинорежиссер, народный артист России (2003). В 1967 году окончил ВГИК. В 1973—1990 годах — на киностудии «Беларусьфильм». Режиссер художественных и телефильмов «Приключение Буратино», «Приключение в городе, которого нет», «Проданный смех», «Рыжий, честный, влюбленный» и др. Лауреат Государственной премии России (1993). Умер в 2010 году.

75 лет назад родился Покрышкин Владимир Иванович, белорусский конструктор оптико-электронной техники. В 1970 году окончил Минский педагогический институт. С 1975 года — в ОАО «Пеленг», в т. ч. с 1988 года — начальник научно-исследовательского отделения и заместитель генерального конструктора. С 1995 года — директор научно-производственного центра «Специальные комплексные системы», с 1997 года — 1-й заместитель генерального директора, с 1998 года — генеральный директор. Разрабатывал оптико-электронные приборы и прицельные системы для бронетанковой техники. Главный конструктор целевой аппаратуры для космического аппарата дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). С 2003 года один из основных разработчиков и исполнителей Белорусской космической системы ДЗЗ. Лауреат Государственной премии Беларуси (2003).

экономика
Лукашенко Александр
медицина