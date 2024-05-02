Пенсионеры Хабаровска целый месяц будут ездить бесплатно в общественном транспорте

В Хабаровске начала действовать бесплатная транспортная карта для пенсионеров. С инициативой ее создания выступила молодежь города, чтобы поддержать старшее поколение. Карту можно было получить с 15 по 17 марта на площадках викторины «Всей семьей 27», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Молодежь Хабаровска обратилась к мэру города Сергею Кравчуку по поводу создания такой карты. Сергей Анатольевич поддержал инициативу. Бесплатная транспортная карта будет функционировать с 1 мая по 1 июня. Этот период выбран не случайно: сейчас открывается дачный сезон, и многие пожилые люди едут на свои садовые участки. Для обладателей карты предусмотрено 10 бесплатных поездок при предъявлении пенсионного удостоверения либо паспорта», — сказал начальник отдела управления промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска Анатолий Игнатенко.
Также спикер отметил, что в акции приняли участие социально активные перевозчики. Правом бесплатного проезда можно воспользоваться на троллейбусах маршрутов № 1, 2, 3, трамваях № 1, 2, 5, а также автобусах № 28, № 1 Л, № 1С, № 8 и на некоторых других маршрутах.
«Сегодня уже успела воспользоваться картой. Отсоединила от нее билет, предъявила пенсионное удостоверение и проехала. Очень удобно. Приятно получать такие сюрпризы. Спасибо тем, кто организовал такую акцию», — поделилась Светлана Янченко, пенсионерка.
Всего в Хабаровске было выпущено 120 тысяч транспортных карт для пенсионеров.