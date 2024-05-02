Пенсионеры Хабаровска целый месяц будут ездить бесплатно в общественном транспорте

«Молодежь Хабаровска обратилась к мэру города Сергею Кравчуку по поводу создания такой карты. Сергей Анатольевич поддержал инициативу. Бесплатная транспортная карта будет функционировать с 1 мая по 1 июня. Этот период выбран не случайно: сейчас открывается дачный сезон, и многие пожилые люди едут на свои садовые участки. Для обладателей карты предусмотрено 10 бесплатных поездок при предъявлении пенсионного удостоверения либо паспорта», — сказал начальник отдела управления промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска Анатолий Игнатенко.