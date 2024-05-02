Во Владивостоке на маршруты скоро выйдут троллейбусы нового поколения

На данный момент в краевом центре насчитывается 16 троллейбусов, из которых восемь служат городу более 17 лет, что почти в два раза превышает нормативный срок их эксплуатации. Поэтому обновление троллейбусного парка является крайне важным для улучшения качества транспортных услуг. Как предполагает администрация города, полное обновление будет завершено к концу года.