Во Владивостоке на маршруты скоро выйдут троллейбусы нового поколения

В столицу Приморского края доставлен первый из шестнадцати троллейбусов нового поколения, изготовленный по заказу администрации Владивостока на вологодском заводе АО «Транс-Альфа». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Отличительной чертой новых троллейбусов, сделанных для города, является их способность к автономному движению. Благодаря тяговым батареям, они могут продолжать движение даже при отсутствии контактной сети, что позволит расширить троллейбусный маршрут до района Снеговая Падь. Требования к новым транспортным средствам включают способность курсировать без контактной сети на расстояние не менее 40 км.
Заместитель главы администрации города Максим Акульшин отметил, что приобретение этих троллейбусов стало возможным благодаря федеральной программе и предоставленному казначейскому кредиту. Ещё семь таких же троллейбусов прибудут во Владивосток летом. До конца года в городе появится ещё восемь подобных машин. Первый троллейбус проходит тестирование под наблюдением специалистов АО «Электротранспорт» и представителя изготовителя.
На данный момент в краевом центре насчитывается 16 троллейбусов, из которых восемь служат городу более 17 лет, что почти в два раза превышает нормативный срок их эксплуатации. Поэтому обновление троллейбусного парка является крайне важным для улучшения качества транспортных услуг. Как предполагает администрация города, полное обновление будет завершено к концу года.
Ранее задачу по обновлению общественного транспорта поставил глава города Константин Шестаков. В январе 2024 года, помимо троллейбусов, на средства казначейского кредита были приобретены 20 новых автобусов марок ЛиАЗ и ПАЗ для муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1».