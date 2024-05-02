«Вовек не забудем»: в Челябинске 9 мая споет Григорий Лепс

В Челябинске подготовили афишу празднования 9 Мая. На концерте в честь Дня Победы выступит Григорий Лепс. Певец готовит для горожан программу «Мы эту Победу вовек не забудем».
Как рассказали в мэрии, популярный певец будет радовать челябинцев не в одиночку. На сцену также выйдут лучшие артисты Южного Урала, юные певцы и танцоры из детских школ искусств. Вдобавок для горожан сыграет «Эстрадный оркестр Антона Бугаева».
Концерт с участием Григория Лепса начнется на площади у Торгового центра в 17:00.
Отмечать День Победы в Челябинске планируют с девяти утра до позднего вечера.
Торжества традиционно начнутся с возложения цветов к вечному огню.
В 11:00 на площади Революции стартует парад.
В Саду Победы сыграют сразу два спектакля, на Театральной площади откроется выставка военной техники.
В парке имени Гагарина пройдет концерт духового оркестра. Там же в 21:00 начнется кинопоказ под открытым небом. Челябинцы смогут посмотреть фильм «Женя, Женечка и “Катюша”».
Фейерверк в честь Дня Победы в Челябинске отменили.