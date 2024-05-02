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«Вовек не забудем»: в Челябинске 9 мая споет Григорий Лепс

В Челябинске 9 мая споет Григорий Лепс.

В Челябинске подготовили афишу празднования 9 Мая. На концерте в честь Дня Победы выступит Григорий Лепс. Певец готовит для горожан программу «Мы эту Победу вовек не забудем».

Как рассказали в мэрии, популярный певец будет радовать челябинцев не в одиночку. На сцену также выйдут лучшие артисты Южного Урала, юные певцы и танцоры из детских школ искусств. Вдобавок для горожан сыграет «Эстрадный оркестр Антона Бугаева».

Концерт с участием Григория Лепса начнется на площади у Торгового центра в 17:00.

Отмечать День Победы в Челябинске планируют с девяти утра до позднего вечера.

Торжества традиционно начнутся с возложения цветов к вечному огню.

В 11:00 на площади Революции стартует парад.

В Саду Победы сыграют сразу два спектакля, на Театральной площади откроется выставка военной техники.

В парке имени Гагарина пройдет концерт духового оркестра. Там же в 21:00 начнется кинопоказ под открытым небом. Челябинцы смогут посмотреть фильм «Женя, Женечка и “Катюша”».

Фейерверк в честь Дня Победы в Челябинске отменили.

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