«Вовек не забудем»: в Челябинске 9 мая споет Григорий Лепс

Как рассказали в мэрии, популярный певец будет радовать челябинцев не в одиночку. На сцену также выйдут лучшие артисты Южного Урала, юные певцы и танцоры из детских школ искусств. Вдобавок для горожан сыграет «Эстрадный оркестр Антона Бугаева».