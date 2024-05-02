Да будет тьма, сказал монтёр и переключил рубильник: Где в Кишинёве и пригородах не будет света в четверг, 2 мая

Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. сообщает, что в целях улучшения обслуживания клиентов, 2 мая 2024 года пройдут плановые отключения электроэнергии в указанный ниже период времени.
Кишинев, сектор Ботаника.
Куза-Водэ 36, 36/1, 36/4, 38/2 частично, с 09:00 до 17:00.
Кишинев, сектор Ботаника, Бэчой.
ул. Аэропорт, Ботаника, Григоре Уреке, Хлобень, Ион Лука Караджале, Мирон Костин, Николае Бэлческу частично, с 09:00 до 17:00.
Кишинев, сектор Буюкань, Ватра.
улица Каля Гидигич частично, в интервале времени с 09:10 до 17:15.
Кишинев, сектор Чеканы.
ул. Михаила Садовяну 32/3, 32/5, 34/2, 57, корп. Мирча чел Бэтрын 27/6, 29/1, 29/2, 29/3, 29/5 частично, с 09:40 до 17:00.
ул. Николае Милеску Спэтару 2, 3, 4, 5, 5/1, 16/4, Петру Заднипру 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/7, 16/8, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 24, 63 частично, с 09:50 до 17:00.
Кишинев, сектор Чеканы, коммуна Будешть.
ул. Алеку Руссо, ул. Андрис, ул. Андриешь, Балтата, Богдана Петричейку Хашдеу, Будешть, Кишиневская, Нучилор, Пынтя Павел, Прока Василе, Спикулуй, ул. Спикулуи, ул. Школий, ул. Тейлор, Трандафирилор, Василе Александри, Величико частично, с 09:30 до 17:00.
Кишинев, сектор Чеканы, коммуна Тогатин:
ул. Будешть частично, с 09:30 до 17:00.