В Минске движение транспорта ограничили по мосту на Долгобродской до 1 июля

В сообщении сказано, что по причине первого этапа капитального ремонта путепровода по улице Долгобродской через улицу Ванеева с 01.00 2 мая и до 1 июля 2024 года будет введено временное ограничение на движение всех видов транспорта в направлении выезда из Минска.