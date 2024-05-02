Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске движение транспорта ограничили по мосту на Долгобродской до 1 июля

В Минске на Долгобродской из-за ремонта моста ограничили движение транспорта до 1 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Минске движение транспорта ограничили по мосту на улице Долгобродской из-за ремонта до 1 июля 2024 года. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что по причине первого этапа капитального ремонта путепровода по улице Долгобродской через улицу Ванеева с 01.00 2 мая и до 1 июля 2024 года будет введено временное ограничение на движение всех видов транспорта в направлении выезда из Минска.

В ведомстве уточнили, что объезд указанного участка возможен по съездам с улицы Долгобродской на улицу Ванеева. Во избежание заторовых ситуаций ГАИ просит водителей заранее планировать маршрут, учитывая данную информацию. Кроме того, советуют также быть внимательными на данном участке.