В Минске движение транспорта ограничили по мосту на Долгобродской до 1 июля

В Минске движение транспорта ограничили по мосту на улице Долгобродской из-за ремонта до 1 июля 2024 года. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что по причине первого этапа капитального ремонта путепровода по улице Долгобродской через улицу Ванеева с 01.00 2 мая и до 1 июля 2024 года будет введено временное ограничение на движение всех видов транспорта в направлении выезда из Минска.
В ведомстве уточнили, что объезд указанного участка возможен по съездам с улицы Долгобродской на улицу Ванеева. Во избежание заторовых ситуаций ГАИ просит водителей заранее планировать маршрут, учитывая данную информацию. Кроме того, советуют также быть внимательными на данном участке.