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89% кемеровчан против введения налога на бездетность

В России предложили ввести налог на бездетность.

Не так давно в стране предложили ввести налог на бездетность. По данным SuperJob, 89% кемеровчан против введения налога на бездетность. Лишь 8% однозначно за, а ещё 3% склоняются к положительному решению для улучшения демографической ситуации в стране.

«Иногда отсутствие детей — это не личный выбор человека, а, например, ограничения по здоровью или невозможность их содержать. Во втором случае налог на бездетность только усугубит материальное положение человека», — поясняют горожане.

Женщины противятся идее введения налога не бездетность чаще мужчин (91 и 86% соответственно). Горожане до 34 лет против чаще тех, кто старше.

Среди респондентов с детьми против инициативы выступает 77%. Среди тех, кто только планирует детей, и чайлдфри критика идеи звучала чаще всего: в 95 и 92% случаев.