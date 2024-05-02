Синоптик Пулин рассказал о погоде в Екатеринбурге в мае

В ближайшие дни будет распространяться холодная воздушная масса, поэтому ожидаются осадки в виде дождя и снега. По прогнозам синоптика, 2 мая в Екатеринбурге температура воздуха составит от +7 до +9 градусов. 3 мая ночью будет +1, днем температура повысится до +5. 4 мая ночью температура составит 0 градусов и +2 днем. В воскресенье, 5 мая, ожидается 0 ночью и +6 днем. 6 мая ночью будет +2 градуса, днем температура поднимется до +10. 7 мая будет +4 ночью и +9 днем.