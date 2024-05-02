Синоптик Пулин рассказал о погоде в Екатеринбурге в мае

В первой половине месяца будет существенный избыток осадков, как в виде дождя, так и в виде снега. Во второй половине мая осадков будет меньше, среднесуточная температура станет расти, а на конец месяца ожидается пик потепления. Однако в заключительной пятидневке возможно значительное похолодание.
«В целом май выглядит дождливым и холодным. Ожидаемая средняя температура месяца +10..+12, что в пределах нормы или ниже нее. Осадков прогнозируется выше нормы (47 мм)», — отметил Пулин.
В ближайшие дни будет распространяться холодная воздушная масса, поэтому ожидаются осадки в виде дождя и снега. По прогнозам синоптика, 2 мая в Екатеринбурге температура воздуха составит от +7 до +9 градусов. 3 мая ночью будет +1, днем температура повысится до +5. 4 мая ночью температура составит 0 градусов и +2 днем. В воскресенье, 5 мая, ожидается 0 ночью и +6 днем. 6 мая ночью будет +2 градуса, днем температура поднимется до +10. 7 мая будет +4 ночью и +9 днем.