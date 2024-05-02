В Татарстан идут заморозки до минус пяти градусов и снег

В Татарстан идут заморозки до минус пяти градусов. Соответствующий прогноз выпустили в Гидрометцентре РТ.
По информации синоптиков, с 3 по 5 мая погода на территории Татарстана будет формироваться под влиянием циклона с северными воздушными потоками. В республике существенно похолодает, пойдет снег.
В пятницу и субботу — 3 и 4 мая — в Татарстане ожидаются кратковременные дожди и снегопады со значительным ухудшением видимости. Порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. Ночью ожидаются заморозки, местами до −5 градусов, возможно образование гололедицы. Днем температуры не превысят +3..+8 градусов.
В воскресенье, 5 мая, ночью будет от +1 до −4 градусов, днем ожидается от +6 до +11 градусов. Днем местами пройдет дождь.
В первой половине следующей недели в республике также ожидается холодная погода с дождями и снегом.