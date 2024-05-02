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Засияли яркие звездочки: в Крыму расцвели клематисы

В Крыму раскрыли бутоны клематисы.

Источник: Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)

Крым не успел перевести дыхание от великолепного «Парада тюльпанов 2024» в Никитском ботаническом саду, как начался карнавал ирисов и зацвели клематисы.

— Чудеса продолжаются! Клематисы — яркие звездочки, — такой пост в соцсети сопровождает фото нежных, будто прорисованных акварелью цветов.

Изящные растения, которые старательно взбираются наверх, образуют красивую живую накидку. Так и хочется закутаться, как в невесомую оренбургскую паутинку.

В народе же клематис называют лозинкой. дедушкиными кудрями или бородавником.

флора и фауна