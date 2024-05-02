Засияли яркие звездочки: в Крыму расцвели клематисы

Крым не успел перевести дыхание от великолепного «Парада тюльпанов 2024» в Никитском ботаническом саду, как начался карнавал ирисов и зацвели клематисы.
— Чудеса продолжаются! Клематисы — яркие звездочки, — такой пост в соцсети сопровождает фото нежных, будто прорисованных акварелью цветов.
Изящные растения, которые старательно взбираются наверх, образуют красивую живую накидку. Так и хочется закутаться, как в невесомую оренбургскую паутинку.
В народе же клематис называют лозинкой. дедушкиными кудрями или бородавником.