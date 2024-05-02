Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии стали реже нарушать технологию приготовления школьных блюд

Глава Башкирии рассказал о переформатировании системы школьного питания региона.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии уменьшилось количество случаев, когда школьные повара нарушали технологию приготовления еды. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, положительная динамика в сфере школьного питания произошла после переформатирования всей системы.

— Проверки Управления соцпитания показывают, что проблемы еще остаются. Но динамика — очень хорошая. За год стало значительно меньше случаев, когда повара нарушали технологию приготовления блюд, — написал он в своих соцсетях.

Руководитель региона отметил, что подобные случаи теперь не систематичны, а наоборот, являются исключением из правила и единичны. По его словам, опыт организации школьного питания не раз признавался на федеральном уровне и был перенят другими регионами страны.

образование