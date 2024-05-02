В Башкирии стали реже нарушать технологию приготовления школьных блюд

В Башкирии уменьшилось количество случаев, когда школьные повара нарушали технологию приготовления еды. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, положительная динамика в сфере школьного питания произошла после переформатирования всей системы.
— Проверки Управления соцпитания показывают, что проблемы еще остаются. Но динамика — очень хорошая. За год стало значительно меньше случаев, когда повара нарушали технологию приготовления блюд, — написал он в своих соцсетях.
Руководитель региона отметил, что подобные случаи теперь не систематичны, а наоборот, являются исключением из правила и единичны. По его словам, опыт организации школьного питания не раз признавался на федеральном уровне и был перенят другими регионами страны.