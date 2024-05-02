Самарцам рассказали о действиях при потере карты жителя региона

Так как карту выдает банк, при потере, в первую очередь, нужно обращаться именно в финансовое учреждение. Там предстоит написать заявление о необходимости закрыть карту в связи с утерей. После чего можно будет подать новую заявку на карту через МФЦ или в офисе банка.