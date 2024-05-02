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Самарцам рассказали о действиях при потере карты жителя региона

Самарцам посоветовали обращаться в банк при потере карты жителя.

Источник: Комсомольская правда

Многие самарцы пользуются картой жителя региона. Она совмещает в себе функции платежной карты системы «Мир», полиса, СНИЛСа и льготного проездного. Но что делать, если потерял ее?

Так как карту выдает банк, при потере, в первую очередь, нужно обращаться именно в финансовое учреждение. Там предстоит написать заявление о необходимости закрыть карту в связи с утерей. После чего можно будет подать новую заявку на карту через МФЦ или в офисе банка.

Если карта жителя использовалась для льготного проезда, но вы не успели использовать все поездки, то для переноса нужно обратиться к оператору.