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Заморозки угрожают Воронежу

Местами по региону температура воздуха опустится до −3 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 82% 757 мм рт. ст. +19°

В ночь на субботу, 4 мая, температура воздуха в Воронежской области может опуститься до 3 градусов мороза. В самой столице Черноземья, по информации синоптиков, ночью и утром ожидаются заморозки до −2 градусов. Об этом сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра.

РИА «Воронеж» накануне писало о значительном похолодании на этой неделе. Прогнозируется, что именно суббота станет в областном центре самым холодным днем. По самым свежим данным, в светлое время суток столбики термометров в столице Черноземья покажут около +12 градусов. В последующие дни немного потеплеет.

Сегодня, 2 мая, в отдельных районах на юге Воронежской области ожидаются кратковременный дождь и гроза. В регионе установлен желтый уровень погодной опасности.