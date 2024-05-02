Заморозки угрожают Воронежу

В ночь на субботу, 4 мая, температура воздуха в Воронежской области может опуститься до 3 градусов мороза. В самой столице Черноземья, по информации синоптиков, ночью и утром ожидаются заморозки до −2 градусов. Об этом сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра.
РИА «Воронеж» накануне писало о значительном похолодании на этой неделе. Прогнозируется, что именно суббота станет в областном центре самым холодным днем. По самым свежим данным, в светлое время суток столбики термометров в столице Черноземья покажут около +12 градусов. В последующие дни немного потеплеет.
Сегодня, 2 мая, в отдельных районах на юге Воронежской области ожидаются кратковременный дождь и гроза. В регионе установлен желтый уровень погодной опасности.