Заморозки угрожают Воронежу

В ночь на субботу, 4 мая, температура воздуха в Воронежской области может опуститься до 3 градусов мороза. В самой столице Черноземья, по информации синоптиков, ночью и утром ожидаются заморозки до −2 градусов. Об этом сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра.