Повысился уровень воды в реках ВКО

«В ВКО в связи с выпадением обильных осадков в виде дождя произошло повышение уровня воды в реках Бухтарма и Киши Ульба», — сообщил представитель МЧС.
Также Аскар Шарип отметил, что в районы Алтай и Глубоковский направлена группировка сил и средств ДЧС, воинской части 68303 МЧС и центра медицины катастроф. Проводится аэровизуальный облет.
«В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона. Проводятся берегоукрепительные работы. За сутки отведена и откачана вода из 70 домов, уложено 202 тыс. мешкотар», — передал Шарип.
Сообщается, что к этому часу по республике вернулись в свои дома 43 015 человек. В эвакопунктах остаются 6338 человек. Отведена и откачана вода из 7710 жилых домов и 2844 дворовых территорий в СКО, Атырауской и Актюбинской областей..
«Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 14 тыс. человек и 1529 единиц техники, 226 водооткачивающих средств и 100 плавательных средств, шесть воздушных судов», — подитожил Аскар Шарип.