Повысился уровень воды в реках ВКО

Сообщается, что к этому часу по республике вернулись в свои дома 43 015 человек. В эвакопунктах остаются 6338 человек. Отведена и откачана вода из 7710 жилых домов и 2844 дворовых территорий в СКО, Атырауской и Актюбинской областей..