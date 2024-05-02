На время репетиций марша к 9 мая в Кемерове изменится движение

Кемеровская мэрия сообщает об изменении дорожного движения и некоторых маршрутов общественного транспорта на время репетиций торжественного марша ко Дню Победы. Они пройдут 3, 6 и 7 мая с 19 до 21 часа.
Так, с 18 часов и до окончания репетиции автобусные маршруты № 84, 86, 88, 111, 170Э, 197Э, 228 будут двигаться в объезд площади Советов (подробное направление по ссылке). С 18.30 до 21 часа закроют движение автомобилей по пр. Советскому от ул. Красной до ул. 50 лет Октября в обоих направлениях.
С 20 нельзя будет припарковаться по ул. Орджоникидзе от ул. Н. Островского до ул. Арочной и пр. Советскому от ул. Красной до ул. 50 лет Октября.
В Юрге, где тоже пройдёт парад военной техники, репетиции тоже будут в те же дни и время. Движение транспорта ограничат по пр. Победы от дома № 2 до дома № 18.