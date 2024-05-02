На время репетиций марша к 9 мая в Кемерове изменится движение

Так, с 18 часов и до окончания репетиции автобусные маршруты № 84, 86, 88, 111, 170Э, 197Э, 228 будут двигаться в объезд площади Советов (подробное направление по ссылке). С 18.30 до 21 часа закроют движение автомобилей по пр. Советскому от ул. Красной до ул. 50 лет Октября в обоих направлениях.