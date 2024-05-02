Как перевозить питомцев на поезде в Казахстане

«Если отсутствует владелец животного, посадка в поезд невозможна. Ответственность за своих питомцев несут исключительно хозяева. Они должны держать их в клетке (ящиках, корзинах); контролировать на станциях, при посадке/выходе из поезда, а также в самом поезде. Следует кормить животное и убирать за своим четвероногим другом».