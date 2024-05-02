Как перевозить питомцев на поезде в Казахстане

Чтобы путешествие с питомцем прошло комфортно, нужно заранее ознакомиться с правилами и соблюдать их.
«В пассажирских поездах разрешено перевозить только домашних питомцев, их количество не должно превышать двух (кошек, собак, птиц). Перевозка домашних животных и птиц разрешается только при наличии соответствующих ветеринарных паспортов или справок. Их необходимо предъявить при посадке в поезд».
Уточняется, что для проезда в пассажирском поезде с животным необходимо выкупить купе полностью, чтобы обеспечить безопасность других пассажиров от возможных аллергических реакций.
«Если отсутствует владелец животного, посадка в поезд невозможна. Ответственность за своих питомцев несут исключительно хозяева. Они должны держать их в клетке (ящиках, корзинах); контролировать на станциях, при посадке/выходе из поезда, а также в самом поезде. Следует кормить животное и убирать за своим четвероногим другом».
Кроме того, с животными не разрешено входить в вагоны-рестораны.
Собаки
По правилам перевозок, на крупных псов должны быть надеты намордник и поводок.
«При путешествии с крупной собакой действует тариф за багаж, рассчитываемый по ее весу. Крупные собаки размещаются исключительно в нерабочем тамбуре первого вагона. Владелец питомца несет полную ответственность за его сопровождение и безопасность во время поездки».
Собака-поводырь, сопровождающая незрячего хозяина, может находиться в любом типе вагона. За нее не взимается дополнительная плата.
«Нацперевозчик просит заблаговременно планировать свои поездки с питомцами и консультироваться об условиях проезда животных по бесплатному телефону 1433, а также в билетных кассах вокзала».