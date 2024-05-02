Сергей Кузнецов на объезде Новокузнецка обнаружил множество проблем

Накануне глава Новокузецка Сергей Кузнецов в рамках объезда города обнаружил множество проблем во всех районах. В основном они касаются состояния дорог и благоустройства.
«Вчера на объезде обратил внимание, что на наших новых опорах освещения уже разместили свои провода провайдеры. В кратчайшие сроки прошу проверить основание для этого размещения, в случае отсутствия договора — обратиться в суд. Также есть вопросы и к качеству проделанного ремонта дорог подрядчиками в прошлом году», — пишет мэр.
Он дал ряд поручений и добавил, что лично будет следить за графиками выполнения работ.
Так, к 9 мая в городе заменят разрушенную плитку, покрасят бордюры, металлические конструкции, очистят и покрасят опоры освещения, восстановят малые архитектурные формы в парках и детские городки. Ещё обновят знаки, запрещающие распитие в парках и скверах алкоголя и выгул собак.
После 15 мая начинается ремонт на дорогах, уже приступили к ремонту проспекта Октябрьский, Заводского моста и моста через реку Аба в Куйбышевском районе. Начался ремонт общественных пространств и дворов.