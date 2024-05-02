Сергей Кузнецов на объезде Новокузнецка обнаружил множество проблем

«Вчера на объезде обратил внимание, что на наших новых опорах освещения уже разместили свои провода провайдеры. В кратчайшие сроки прошу проверить основание для этого размещения, в случае отсутствия договора — обратиться в суд. Также есть вопросы и к качеству проделанного ремонта дорог подрядчиками в прошлом году», — пишет мэр.