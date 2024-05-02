На Пасху в Челябинскую область привезут Благодатный огонь

Поездку на Святую Землю совершат при поддержке Алексея Текслера и по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия.
В пресс-службе Челябинской митрополии сообщили, что члены миссии во главе с секретарем Челябинского епархиального управления протоиереем Игорем Шестаковым в Пасхальную ночь будут находиться в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Именно оттуда южноуральцы привезут Благодатный огонь в Челябинскую область.
Известно, что святыню доставят спецбортом в ночь с 4 на 5 мая. Лампаду с огнем сначала привезут в Челябинск в Свято-Симеоновский кафедральный собор, где проведут богослужение. Затем, уже вечером 5 апреля, она отправится в челябинский собор Рождества Христова, где все желающие смогут зажечь свои свечи от пламени.