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На Пасху в Челябинскую область привезут Благодатный огонь

За святыней в Иерусалим поедет поломническая миссия из Челябинской епархии.

Источник: AP 2023

Поездку на Святую Землю совершат при поддержке Алексея Текслера и по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия.

В пресс-службе Челябинской митрополии сообщили, что члены миссии во главе с секретарем Челябинского епархиального управления протоиереем Игорем Шестаковым в Пасхальную ночь будут находиться в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Именно оттуда южноуральцы привезут Благодатный огонь в Челябинскую область.

Известно, что святыню доставят спецбортом в ночь с 4 на 5 мая. Лампаду с огнем сначала привезут в Челябинск в Свято-Симеоновский кафедральный собор, где проведут богослужение. Затем, уже вечером 5 апреля, она отправится в челябинский собор Рождества Христова, где все желающие смогут зажечь свои свечи от пламени.