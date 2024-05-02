На Пасху в Челябинскую область привезут Благодатный огонь

Известно, что святыню доставят спецбортом в ночь с 4 на 5 мая. Лампаду с огнем сначала привезут в Челябинск в Свято-Симеоновский кафедральный собор, где проведут богослужение. Затем, уже вечером 5 апреля, она отправится в челябинский собор Рождества Христова, где все желающие смогут зажечь свои свечи от пламени.