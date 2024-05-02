Хабаровский ХК «Амур» покинули шесть игроков и четыре тренера

Свою работу в Хабаровске завершает Алексей Кузнецов. Специалист провёл в тренерском штабе «Амурских Тигров» сезон 2023/2024. Тренер вратарей Алексей Жигарев провел в «Амуре» два последних сезона. Теперь он принял решение продолжить карьеру в другом клубе КХЛ. Для старшего тренера Евгения Шалдыбина минувший сезон стал третьим за карьеру в «Амуре» — ранее он два года работал в штабе Андрея Мартемьянова в 2016—2018 годах. Тренер нападающих Игорь Ефимов провел в тренерском штабе «Амура» сезон 2023/2024.