Хабаровский ХК «Амур» покинули шесть игроков и четыре тренера

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» сообщил об изменениях в составе, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу клуба.
Свою работу в Хабаровске завершает Алексей Кузнецов. Специалист провёл в тренерском штабе «Амурских Тигров» сезон 2023/2024. Тренер вратарей Алексей Жигарев провел в «Амуре» два последних сезона. Теперь он принял решение продолжить карьеру в другом клубе КХЛ. Для старшего тренера Евгения Шалдыбина минувший сезон стал третьим за карьеру в «Амуре» — ранее он два года работал в штабе Андрея Мартемьянова в 2016—2018 годах. Тренер нападающих Игорь Ефимов провел в тренерском штабе «Амура» сезон 2023/2024.
Руководство клуба поблагодарило специалистов за работу.
Также «Амур» покидает Янис Калниньш. Латвийский вратарь провел в Хабаровске два сезона: в первом принял участие в 34 матчах, в минувшем сезоне — всего в 7. Янис был важным членом вратарской бригады.
Воспитанник «Локомотива» Елисей Минаев также покидает хабаровский клуб. Минаев провел в системе «Амура» два сезона, однако в минувшей кампании выступал только в ВХЛ за «Сокол». В сезоне 2022−2023 на его счету 3 очка в 30 матчах, а КХЛ.
Пётр Хохряков покидает «Амур». Центральный нападающий пополнил клуб перед началом прошлого сезона, но успел провести всего 12 матчей, после чего получил травму и выбыл до конца сезона.
По истечении срока контракта «Амур» покидает Анатолий Никонцев. Никонцев перешел в «Амур» прошлым летом: набрал 4 очка в 31 матче регулярки, в 2 матчах плей-офф набранными баллами не отметился.
Кирилл Капустин покидает хабаровский клуб. Для уроженца Ярославля минувший сезон был вторым в «Амуре» — первый случился ещё 7 лет назад. Суммарно у Кирилла набралось свыше 100 матчей за Хабаровск.
Также «Амур» покинул нападающий Егор Коршков.
Руководство клуба поблагодарило всех игроков за работу и пожелало им успехов в дальнейшей карьере!