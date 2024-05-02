Россиянам напомнили про две сокращенные недели в мае

Также в министерстве напомнили гражданам о профессиональных майских праздниках. Например, 19 мая в России будет отмечаться День фармацевтического работника, 21 мая — День полярника, а 26 мая — День химика. Помимо этого, 27 мая в России празднуют Общероссийский день библиотек, 31-го числа — День российской адвокатуры.