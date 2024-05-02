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Детский лагерь федерального уровня открывается в Приморье: при чем здесь экс-депутат Сопчук

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая, ФедералПресс. Новый детский лагерь федерального уровня «Маяк» начнет работу в Приморье в этом году. Ранее это была база отдыха, которая принадлежала опальному экс-депутату Сергею Сопчаку.

Источник: Reuters

«Всего в лагере будет три смены, первые 100 человек должны заехать уже в июне. В нем будут отдыхать и дети участников специальной военной операции», — рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в 2023 году бывшая база отдыха «Маяк» была передана всероссийскому детскому центру «Океан». К открытию первой смены здесь пройдут работы по асфальтированию дороги. На эти цели запланировано 170 млн рублей.

Напомним, в начале февраля 2022 года база отдыха «Маяк» по решению суда была передана в собственность государства. Как считает следствие, экс-депутат Приморского края Сергей Сопчук, который обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности, тайно владел базой отдыха, а активы были записаны на его сестру. С 2021 года Сопчук находится в международном розыске.