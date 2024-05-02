Детский лагерь федерального уровня открывается в Приморье: при чем здесь экс-депутат Сопчук

Напомним, в начале февраля 2022 года база отдыха «Маяк» по решению суда была передана в собственность государства. Как считает следствие, экс-депутат Приморского края Сергей Сопчук, который обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности, тайно владел базой отдыха, а активы были записаны на его сестру. С 2021 года Сопчук находится в международном розыске.