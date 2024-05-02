Детский лагерь федерального уровня открывается в Приморье: при чем здесь экс-депутат Сопчук

«Всего в лагере будет три смены, первые 100 человек должны заехать уже в июне. В нем будут отдыхать и дети участников специальной военной операции», — рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в 2023 году бывшая база отдыха «Маяк» была передана всероссийскому детскому центру «Океан». К открытию первой смены здесь пройдут работы по асфальтированию дороги. На эти цели запланировано 170 млн рублей.
Напомним, в начале февраля 2022 года база отдыха «Маяк» по решению суда была передана в собственность государства. Как считает следствие, экс-депутат Приморского края Сергей Сопчук, который обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности, тайно владел базой отдыха, а активы были записаны на его сестру. С 2021 года Сопчук находится в международном розыске.