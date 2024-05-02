Кузбасские присяжные вынесли обвинительный приговор семи членам банды

Как сообщают кузбасские следователи, присяжные заседатели вынесли обвинительный приговор семи участникам криминальной банды от 35 лет до 51 года. На основании их вердикта скоро вынесет приговор и суд. Местных жителей обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.
Известно, что летом 2010 года 38-летний кемеровчанин создал вооруженную группу мужчин с хорошей физической подготовкой, чтобы занять лидерство в криминальной среде. К каждому преступлению члены банды тщательно готовились, изучая маршрут и круг общения жертвы, и продумывали отходные пути. Также для конспирации они изменяли облик, похищали личные вещи потерпевших и выбрасывали их в отдалённых местах. За пять лет они совершили ряд преступлений — к бандиту обращались заказчики.
Одним из громких преступлений, совершённых бандой, стало убийство в мае 2013 года криминального авторитета в областной столице. Когда потерпевший подъехал к дому и вышел из автомобиля, его расстреляли из автомата, выстрелив не менее 30 раз.
В мае 2015 года большую часть участников банды задержали, а лидер скрылся за границей (его поймали в 2023 году, расследование в отношении него продолжается). Специалисты провели порядка 60 различных экспертиз, а материалы уголовного дела составили 37 томов.
Ранее в ходе предварительного расследования три члена банды заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. В 2017 году им назначили от 14 до 16 лет колонии строгого режима.