Кузбасские присяжные вынесли обвинительный приговор семи членам банды

Известно, что летом 2010 года 38-летний кемеровчанин создал вооруженную группу мужчин с хорошей физической подготовкой, чтобы занять лидерство в криминальной среде. К каждому преступлению члены банды тщательно готовились, изучая маршрут и круг общения жертвы, и продумывали отходные пути. Также для конспирации они изменяли облик, похищали личные вещи потерпевших и выбрасывали их в отдалённых местах. За пять лет они совершили ряд преступлений — к бандиту обращались заказчики.