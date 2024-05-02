В Элисте 3 мая откроется аэропорт. Как туда доехать из Ростова

Пока что ни одна авиакомпания не сообщила о рейсах в Элисту — расписание рейсов на сайте аэропорта остается пустым. До 2022 года из Калмыкии можно было улететь в Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.