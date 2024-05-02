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В Элисте 3 мая откроется аэропорт. Как туда доехать из Ростова

Время в пути — около 6 часов.

В Элисте с 3 мая возобновит работу аэропорт. Принимать пассажиров он будет каждый день с 09:00 до 19:00, сообщает Росавиация. Рассказываем, как из Ростова можно добраться до столицы Калмыкии.

Пока что ни одна авиакомпания не сообщила о рейсах в Элисту — расписание рейсов на сайте аэропорта остается пустым. До 2022 года из Калмыкии можно было улететь в Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

Из Ростова в Элисту можно уехать на автобусе. От отправляется в 23:00 с Главного автовокзала, примерное время в пути — 6 часов 20 минут.

Пассажирского поезда из Ростова в Элисту нет, между городами иногда курсирует туристический состав «Цветущая степь».

По дорогам расстояние между городами — примерно 450 километров, на машине их можно проехать примерно за 5−6 часов.

Об этом сообщил ТГ-канал 161.ru.