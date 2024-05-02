В Элисте 3 мая откроется аэропорт. Как туда доехать из Ростова

В Элисте с 3 мая возобновит работу аэропорт. Принимать пассажиров он будет каждый день с 09:00 до 19:00, сообщает Росавиация. Рассказываем, как из Ростова можно добраться до столицы Калмыкии.
Пока что ни одна авиакомпания не сообщила о рейсах в Элисту — расписание рейсов на сайте аэропорта остается пустым. До 2022 года из Калмыкии можно было улететь в Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.
Из Ростова в Элисту можно уехать на автобусе. От отправляется в 23:00 с Главного автовокзала, примерное время в пути — 6 часов 20 минут.
Пассажирского поезда из Ростова в Элисту нет, между городами иногда курсирует туристический состав «Цветущая степь».
По дорогам расстояние между городами — примерно 450 километров, на машине их можно проехать примерно за 5−6 часов.
Об этом сообщил ТГ-канал 161.ru.