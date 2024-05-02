В выходные в Хабаровском крае попробуют прочесть послания древних людей

Партнеры губернаторского проекта «Отдыхаем в крае» предлагают варианты семейного отдыха в предстоящие выходные. По промослову «Минтур» доступны скидки на экскурсии и туры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Подробнее о предложении можно узнать в официальном Телеграм-аккаунте ведомства.



4 мая можно отправиться в путешествие-поход к петроглифам Сикачи Аляна (6+).



— Туристы погрузятся в мир культуры народов Приамурья, найдут артефакты в виде наскальных рисунков, разгадают послания древних людей. Профессиональный этнограф, археолог и гид-экскурсовод расскажет о наскальном искусстве и о народах Приамурья, их быте и традициях, — сообщает краевое министерство туризма. 4 и 5 мая проведут прогулки на квадроцикле. Доступны как небольшие получасовые прогулки, так и более длительные индивидуальные маршруты. За руль допускаются только взрослые (18+), дети (7+) едут в качестве пассажиров. Поездки проходят в сопровождении опытного инструктора, который поможет с прохождением сложных участков и не даст заблудиться в лесу.





5 мая в 7:30 утра стартует восхождение на вершину Дубовая в Вяземском районе. Протяженность маршрута 6 км по лесу, напоминающему парк. — На вершине мало деревьев, поэтому оттуда открывается шикарный вид на село Шереметьево и реку Уссури. Поход подходит для любого уровня подготовки и детям (6+), — отметили в профильном ведомстве. В этот же день, с 9:30 утра начнется экскурсия в музей истории Амурского моста, затем туристы отправятся в село Волочаевка, где посетят музейный комплекс «Волочаевское сражение», конечной точкой путешествия станет мемориальный вокзал «Волочаевка-1».