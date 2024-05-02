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5 мая в Красноярске состоится огненное шоу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 5 мая состоится финальный концерт XV межрегионального фестиваля «Стальной рассвет».

Источник: Предоставлено организаторами

Жителей и гостей города ожидают вокальные и танцевальные номера, боевые постановки и огненное шоу.

Ежегодно в фестивале принимают участие свыше 100 участников, которые создают впечатляющую программу. Фестиваль проводится по международным правилам по артистическому фехтованию. Участники сразятся в дисциплинах «Соло», «Ансамбль», «Группа» и «Юниоры».

Арт-фехтование — это уникальная и зрелищная дисциплина. Представляет собой мини-спектакли с героями книг и фильмов, используя всё многообразие приёмов и стилей фехтования.

Отметим, что фестиваль проводится с 2009 года.

Мероприятие пройдет в МТБЦ «Пилот». Концертная программа будет проходить в большом зале молодёжного творческого бизнес-центра, кроме огненного шоу — оно пройдет в сквере возле «Пилота».

Вход для зрителей свободный, как на соревновательную часть, так и на финальный концерт, сообщили организаторы.

шоу