5 мая в Красноярске состоится огненное шоу

Жителей и гостей города ожидают вокальные и танцевальные номера, боевые постановки и огненное шоу.
Ежегодно в фестивале принимают участие свыше 100 участников, которые создают впечатляющую программу. Фестиваль проводится по международным правилам по артистическому фехтованию. Участники сразятся в дисциплинах «Соло», «Ансамбль», «Группа» и «Юниоры».
Арт-фехтование — это уникальная и зрелищная дисциплина. Представляет собой мини-спектакли с героями книг и фильмов, используя всё многообразие приёмов и стилей фехтования.
Мероприятие пройдет в МТБЦ «Пилот». Концертная программа будет проходить в большом зале молодёжного творческого бизнес-центра, кроме огненного шоу — оно пройдет в сквере возле «Пилота».
Вход для зрителей свободный, как на соревновательную часть, так и на финальный концерт, сообщили организаторы.