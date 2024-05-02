В Челябинской области женщина спряталась от приставов в собачьей конуре

По данным пресс-службы, на прошлой неделе в Златоусте судебные приставы пришли к многодетной матери, должнице по алиментам в размере 100 тысяч рублей. Взыскатель — старшая дочь, под опекой которой находятся двое младших детей — мальчик и девочка 2011 и 2013 годов рождения. Меры принудительного исполнения были безрезультатны — официального дохода, имущества у женщины нет, счета пусты. Ранее в отношении должницы был составлен протокол за неуплату алиментов по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ и выставлено требование прийти в отдел на его рассмотрение, но она не явилась, что стало поводом для повторного визита судебного пристава.