В Челябинской области женщина спряталась от приставов в собачьей конуре

ЧЕЛЯБИНСК, 2 мая — РИА Новости. Жительница Златоуста, задолжавшая по алиментам двум своим детям 100 тысяч рублей, спряталась от пришедших в ее дом судебных приставов в собачьей конуре, суд назначил ей 80 часов обязательных работ, сообщила пресс-служба ГУФССП России по Челябинской области.
По данным пресс-службы, на прошлой неделе в Златоусте судебные приставы пришли к многодетной матери, должнице по алиментам в размере 100 тысяч рублей. Взыскатель — старшая дочь, под опекой которой находятся двое младших детей — мальчик и девочка 2011 и 2013 годов рождения. Меры принудительного исполнения были безрезультатны — официального дохода, имущества у женщины нет, счета пусты. Ранее в отношении должницы был составлен протокол за неуплату алиментов по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ и выставлено требование прийти в отдел на его рассмотрение, но она не явилась, что стало поводом для повторного визита судебного пристава.
«Калитку открыл сожитель должницы и, не моргнув глазом, заявил, что его пассии нет дома, мол, вышла, когда придет — неизвестно, лучше ее не ждать. Но судебные приставы не стали доверять словам гражданина, а решили все проверить. Начали с подворья, где и обнаружили хозяйку в собачьей будке. Ее законную обитательницу, которая постоянно отпугивала своим лаем всех проходящих, на время “операции” спрятали в доме», — говорится в сообщении.
Гражданка выбралась из укрытия, после чего была отправлена в суд, который назначил ей наказание в виде 80 часов обязательных работ, уточняется в сообщении.
Кроме того, в отдел судебных приставов поступил еще один исполнительный документ о взыскании алиментов в пользу детского дома, где сейчас воспитывается четвертый ребенок женщины.