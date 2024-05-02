В Москве на части территории Парка Горького ввели временный запрет на электросамокаты

«В связи с началом работ по благоустройству в Парке Горького на территории Партера — от главного входа до Андреевского пешеходного моста — введен временный запрет на использование электросамокатов и электровелосипедов. Скорость арендованных СИМ автоматически будет снижаться до 0 км/ч, также в этой части парка будут установлены соответствующие таблички, информирующие посетителей о временном ограничении. Всех владельцев СИМ также просим выбирать альтернативные пути объезда Партера», — рассказали в пресс-службе.