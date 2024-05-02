Волгоградцев предупредили об опасных яйцах и куличах перед Пасхой

При покупке яиц стоит проверить внешний вид и дату сортировки продукта. В Роспотребнадзоре посоветовали выбирать гладкие и ровные с равномерным окрасом и правильной формой. Яйца с повреждениями скорлупы и следами птичьего помета лучше оставить на полке магазина.