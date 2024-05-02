Волгоградцев предупредили об опасных яйцах и куличах перед Пасхой

При покупке яиц стоит проверить внешний вид и дату сортировки продукта. В Роспотребнадзоре посоветовали выбирать гладкие и ровные с равномерным окрасом и правильной формой. Яйца с повреждениями скорлупы и следами птичьего помета лучше оставить на полке магазина.
Товар необходимо хранить только в холодильнике. Яйца могут храниться от 8 до 25 дней, мытые — не более 12 дней, объяснили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Безопасный творог должен быть белый с кремовым оттенком и чуть кисловатым запахом. Стоит проверить герметичность упаковки, на ней также обязательно можно найти данные об изготовителе, сроке годности и условиях хранения.
При выборе кулича в магазине в первую очередь нужно проверить состав. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение лакомству из натуральных ингредиентов (например, яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин).
На боковых частях кулича не должно быть подгоревших мест, пустот и неровностей, а верхушка может быть сухой.