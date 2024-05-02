График отключений горячей воды в Волгограде на май 2024 года

Как подчеркивают в «Концессиях», систему теплоснабжения Волгограда можно подготовить к следующему отопительному сезону только во время остановки горячего водоснабжения. В это время модернизируют и ремонтируют котельные и центральные тепловые пункты, меняют трубы теплотрасс. Пока в них греется и бежит кипяток, все эти работы невозможны. Так что волгоградцам нужно немного потерпеть, зато зимой вероятность остаться без отопления в мороз будет меньше.