График плановых отключений горячей воды в Волгограде на май 2024 года согласовали «Концессии теплоснабжения». Сайт volgograd.kp.ru публикует полный список адресов и даты, когда жители многоэтажек будут греть воду в кастрюлях и купаться в тазиках. Стартуют массовые отключения и коммунальные страдания волгоградцев сразу после первых майских праздников.
Как подчеркивают в «Концессиях», систему теплоснабжения Волгограда можно подготовить к следующему отопительному сезону только во время остановки горячего водоснабжения. В это время модернизируют и ремонтируют котельные и центральные тепловые пункты, меняют трубы теплотрасс. Пока в них греется и бежит кипяток, все эти работы невозможны. Так что волгоградцам нужно немного потерпеть, зато зимой вероятность остаться без отопления в мороз будет меньше.
В график отключений горячей воды на май 2024 попали дома всех восьми районов Волгограда. Отключения стартуют с 0.00 часов первого указанного в нем дня и продлятся до 24.00 последнего. На этот раз они будут более продолжительными, чем в период массовых гидравлических испытаний в апреле. Терпеть неудобства придется до двух недель.
График отключений горячей воды в Волгограде на май 2024 года
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
С 6 по 8 мая 2024 года горячую воду отключат:
ул. Героев Тулы, 11, 13, 15, 17.
ул. Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31.
ул. Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14.
ул. Гидростроителей, 2, 6, 10.
С 14 по 24 мая 2024 года горячую воду отключат:
ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а.
ул. Жолудева, 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38.
ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51.
ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32.
ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11.
пр. Ленина, 197−205, 197а, 209−213, 225, 227.
ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69.
ул. Д. Бедного, 2а.
ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19.
ул. 95-й Гвардейской, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
ул. Быкова, 4а.
ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24.
ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16.
ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11.
ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11.
ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10.
ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11.
ул. Андреева, 13.
ул. Атласова, 16.
ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а.
ул. Салтыкова-Щедрина, 1, 5, 7.
КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН.
С 14 по 24 мая 2024 года горячую воду отключат:
ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14.
ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31.
ул. Курильская, 5, 7, 9.
С 22 по 31 мая 2024 года горячую воду отключат:
ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122.
ул. Гончарова, 5, 7, 9.
пр. Металлургов, 30, 32, 34.
ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56.
ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33,34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41А, 41Б, 42, 43, 44, 45, 47.
ул. Богунская, 10А, 12, 16.
ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1.
ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5.
ул. К. Цеткин, 5, 7.
пер. Аэропортовский, 2, 6, 8.
ул. Короткая, 23, 25, 27.
ул. 39-й Гвардейской, 6, 8.
ул. Варшавская, 4, 6, 7.
ул. Новоремесленная, 3, 5.
С 22 по 31 мая 2024 года горячую воду отключат:
ул. Титова, 20А.
ул. Депутатская, 4, 6, 9А, 11А, 15А.
ул. Еременко, 142, 142а, 144, 146.
ул. Пельше, 9, 11, 13, 15.
ул. Таращанцев, 55, 61, 63.
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН.
С 14 по 28 мая 2024 года горячую воду отключат:
ул. Новодвинская, 42, 44, 50, 52, 54.
б-р 30-летия Победы, 6, 11а, 11 г, 15а, 15 г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 19б, 20, 22, 23/1, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 50, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72.
ул. 8-й Воздушной Армии, 5, 9, 11, 15, 15а, 19.
ул. Симонова, 2, 2а, 18, 20, 22, 24, 26.
ул. Московская, 5а, 6а, 7б.
ул. Качинцев, 108, 110, 112.
С 14 по 28 мая 2024 года горячую воду отключат:
ул. Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20.
ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 53, 55, 57, 61, 63, 65.
ул. Космонавтов, 59, 61.
ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18.
13 мая 2024 года горячую воду отключат:
ул. Аракская, 29, 31, 33, 35.
ул. Хорошева, 14, 20.
ул. Безымянная, 1.
С 13 по 15 мая 2024 года горячую воду отключат:
ул. Ангарская, 7а, 7б, 7 г, 7д, 9б, 9 г, 9 В, 13.
ул. Жирновская, 2, 9.
ул. Тимофеева, 10.
ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19.
ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18.
ул. Щербины, 10.
ул. Бурейская, 1, 1а, 1б, 1 В, 1д.
С 7 по 20 мая 2024 года горячую воду отключат:
ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 69 В, 69 г, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116.
ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 14 а, 14 б, 16.
ул. Римского-Корсакова, 8.
С 21 мая по 3 июня 2024 года горячую воду отключат:
ул. К. Либкнехта, 13, 21.
пр. Жукова, 85, 95, 105,115.
ул. Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24.
ул. Хорошева, 46, 48.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
С 15 по 21 мая 2024 года горячую воду отключат:
Пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 59 ₽, 60.
ул. Глазкова, 14б, 15, 22, 23, 27.
ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 18б, 20.
ул. Землянского, 3, 5, 9.
ул. Бакинская, 2, 2а, 13.
ул. Коммунальная, 18.
ул. 7-й Гвардейской, 6, 7, 12а, 17а.
ул. Наумова, 14.
ул. Краснознаменская, 6, 8.
ул. Ленина, 6, 11.
ул. Пражская, 1.
ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38.
ул. Чуйкова, 37, 51а, 55.
ул. Порт-Саида, 7а.
ул. Комсомольская, 6, 8.
ул. Коммунистическая, 56.
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН.
С 27 мая по 6 июня 2024 года горячую воду отключат:
ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37, 47б.
ул. Клинская, 33, 34, 35.
ул. Калинина, 19, 21, 23, 25.
ул. Канунникова, 9.
ул. Огарёва, 1, 2, 7, 21б.
ул. Рабоче-Крестьянская, 21, 25, 27.
ул. Баррикадная, 19, 19А.
ул. Иркутская, 8.
ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31.
ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12.
ул. Каменская, 4, 6, 8, 10.
ул. Лавочкина, 2, 3/1, 3/2, 5, 6/1, 7, 10/1, 10А.
ул. Краснослободская, 17, 19.
ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20.
ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
ул. Моздокская, 3, 5, 7.
ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3.
ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19.
ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18.
ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18/1.
ул. Липецкая, 5, 7.
ул. Новоузенская, 10а.
ул. Профсоюзная, 16а, 20.
ул. Ковровская, 4.
ул. Бобруйская, 1, 1а.
ул. Пугачевская, 5а, 5 г, 5д.
ул. Гомельская, 7.
С 6 по 7 мая 2024 года горячую воду отключат:
ул. Буханцева, 20, 22.
ул. Липецкая, 3, 3а.
ул. Воркутинская, 3.
С 13 по 24 мая 2024 года горячую воду отключат:
ул. Автотранспортная, 79.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
С 27 мая по 6 июня 2024 года горячую воду отключат:
ул. Гвоздкова, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
ул. Балакирева, 2.
ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32.
ул. Новосибирская, 66.
ул. Сухова, 19, 21, 25, 17.
пр. Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28.
ул. Мариупольская, 10, 12, 14.
ул. Запорожская, 3.
ул. Шауляйская, 4а, 2а.
ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68.
ул. Тимирязева, 1б, 11, 13, 15, 17а, 19а, 31, 35, 37, 46, 46а, 50, 52.
ул. Комарова 68, 68а, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80.
ул. Я. Купалы, 60, 64, 65, 67, 67а, 69, 71.
ул. Ивановского, 4, 6, 12.
ул. Песчанокопская, 13, 15, 17.
ул. Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а.
С 27 мая по 7 июня 2024 года горячую воду отключат:
ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20.
ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21.
ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7.
ул. Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7.
ул. Аджарская, 35, 37, 16, 18.
ул. К. Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19.
ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12.
С 15 по 28 мая 2024 года горячую воду отключат:
ул. Тулака, 1а.
ул. Валентины Терешковой, 17, 19, 21, 54.
ул. Волгоградская, ⅕, ⅙, 1/7, ⅛, 1/9.
С 13 по 15 мая 2024 года горячую воду отключат:
ул. 35-й Гвардейской, 4, 21, 1/1, 3/1.
ул. Родниковая, 14, 16, 18.
ул. Богданова, 1/1, ½, ⅓, 25, 28, 30.
пр. Университетский, 49, 54, 57, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98.
ул. Академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7.
ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4.
ул. Славская, 3, 10, 12.
ул. Полухина, 2/1, 2/2.
ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50.
ул. Тормосиновская, 12.
ул. Даугавская, 4, 5, 7а, 20.
ул. Петровская, 9.
ул. Калининградская, 2 а, 21.
ул. Краснопресненская, 3.
пер. Удмуртский, 2.
С 28 по 29 мая 2024 года горячую воду отключат:
ул. Василевского, 2, 4, 6.
пр. Университетский, 100.
КИРОВСКИЙ РАЙОН.
С 13 по 24 мая 2024 года горячую воду отключат:
ул. Кирова, 74, 86а.
ул. Тополёвая, 9.
ул. Курчатова, 10а, 18.
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН.
2 мая 2024 года горячую воду отключат:
ул. Куйбышева, 47, 47а, 49−53, 59, 87.
ул. Колесная, 84,
С 15 по 21 мая 2024 года горячую воду отключат:
ул. 2-я Караванная, 21, 37, 39, 41, 43.
ул. Гремячинская, 10а, 12а, 11, 18, 26, 28.
ул. Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 30, 32, 41.
ул. Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10.
ул. Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15.
ул. Светлоярская, 46.
ул. 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 19.
ул. Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
ул. Вучетича, 1, 2, 4, 5, 5а, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24.
ул. Ломакина, 1, 1а, 6, 8, 12, 22, 26, 28, 3, 5, 5а, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24а.
ул. 50 лет Октября, 3, 5, 7, 13, 15, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 25, 27, 20, 22, 24, 28, 30, 36а.
ул. Голубева, 1а, 3.
ул. Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 59а, 61, 63, 65.
пр. Канатчиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 16а, 17, 19, 21, 18, 20, 22, 26.
ул. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31.
ул. Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16.
пр. Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.
ул. Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105.
пр. Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55.
ул. Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а.
ул. Я. Коласа, 24.
ул. Моцарта, 17а.
ул. Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23.
ул. 40 лет ВЛКСМ, 5, 17а.
ул. Копецкого, 1а, 10.
ул. Мачтозаводская, 122, 124.
ул. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14.
ул. Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9.
ул. 2-я Динамовская, 6а, 7.
ВАЖНО! Отключения могут перенести на несколько дней по независящим от редакции причинам.