Ретро-поезд прибыл в Туапсе. Жители встретили состав 1 мая. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем telegram-канале.
В состав ретро-поезда добавили вагоны-теплушки, в том числе музей писателя М. Шолохова, вагон-душ и вагон-салон. На открытой платформе установили три орудия Великой Отечественной. Поезд ведет паровоз Эр 739−99, работавший на прифронтовых территориях Сталинградской битвы.
На встрече ретро-поезда провели театрализованную программу. Творческие коллективы исполнили военные песни и рассказали истории о земляках-южанах.
«В преддверии 9 мая ретро-поезд стал своеобразной машиной времени. Она перенесла нас, кто знает о тех страшных событиях лишь по рассказам, в тяжелые годы войны, оккупации и, конечно же, в тот цветущий и поющий яркий май, в великий день Победы», — отметил Сергей Бойко.