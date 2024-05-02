Ретро-поезд прибыл в Туапсе

«В преддверии 9 мая ретро-поезд стал своеобразной машиной времени. Она перенесла нас, кто знает о тех страшных событиях лишь по рассказам, в тяжелые годы войны, оккупации и, конечно же, в тот цветущий и поющий яркий май, в великий день Победы», — отметил Сергей Бойко.