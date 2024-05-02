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Ретро-поезд прибыл в Туапсе

Праздничной программой встретили ретро-поезд в Туапсе.

Источник: пресс-служба администрации Туапсинского района

Ретро-поезд прибыл в Туапсе. Жители встретили состав 1 мая. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем telegram-канале.

В состав ретро-поезда добавили вагоны-теплушки, в том числе музей писателя М. Шолохова, вагон-душ и вагон-салон. На открытой платформе установили три орудия Великой Отечественной. Поезд ведет паровоз Эр 739−99, работавший на прифронтовых территориях Сталинградской битвы.

На встрече ретро-поезда провели театрализованную программу. Творческие коллективы исполнили военные песни и рассказали истории о земляках-южанах.

«В преддверии 9 мая ретро-поезд стал своеобразной машиной времени. Она перенесла нас, кто знает о тех страшных событиях лишь по рассказам, в тяжелые годы войны, оккупации и, конечно же, в тот цветущий и поющий яркий май, в великий день Победы», — отметил Сергей Бойко.