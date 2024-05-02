Стали чаще записываться к врачу через Госуслуги жители Хабаровского края

В Хабаровском крае жители стали в два раза чаще использовать портал «Госуслуг» для дистанционной записи к врачу по сравнению с прошлым годом. Так, с начала года было сделано около 282 тысяч записей, в то время как за тот же период прошлого года — около 126 тысяч. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".