Стали чаще записываться к врачу через Госуслуги жители Хабаровского края

В Хабаровском крае жители стали в два раза чаще использовать портал «Госуслуг» для дистанционной записи к врачу по сравнению с прошлым годом. Так, с начала года было сделано около 282 тысяч записей, в то время как за тот же период прошлого года — около 126 тысяч. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Электронная запись к врачу через «Госуслуги» доступна для жителей тех районов Хабаровского края, где это технически возможно. Сюда входит Хабаровск, Комсомольск и некоторые медицинские учреждения Ванинского, Верхнебуреинского и Охотского районов. Сервис упрощает запись к терапевту, педиатру и специалистам, которые не требуют предварительных обследований.
— Модернизация медицинских услуг с целью удобства пациентов позволяет отказаться от долгих ожиданий в очередях, экономя время. Эта услуга особенно популярна среди людей в возрасте от 18 до 35 лет, а также среди родителей, которые используют сервис для записи своих детей к врачу, — сказал заместитель директора по информатизации Медицинского информационно-аналитического центра края Иван Киселев.
Для записи к врачу через «Госуслуги» нужно авторизоваться, перейти в раздел «Здоровье» и выбрать «Запись на прием к врачу». Важно верно ввести персональные данные. Если нужен узкоспециализированный врач, сначала требуется прием у терапевта для получения направления. С начала 2024 года можно использовать «Сервис записи по направлению». Нужно ввести номер направления, выбрать специалиста и подходящую дату приема.