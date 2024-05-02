Власти объяснили, почему проектирование аэропорта в Шерегеше перенесено

Мы писали, что ввод аэропорта в Шерегеше запланирован на 2027 год. Сейчас разрабатывается проект аэродрома и подъездной дороги. Строительство должно начаться до следующего года. Однако получение разрешения на строительство аэропорта Шерегеша сдвинулось на год. В 2025 году власти планируют лишь получить положительное заключение Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию.