Власти объяснили, почему проектирование аэропорта в Шерегеше перенесено

Как сообщает ТАСС, перенос сроков проектирования аэропорта в Шерегеше на 2025 год связан со сложностью проведения изысканий. По указу Владимира Путина, в 2025 году на горнолыжном курорте должны начать строить аэропорт.
«Перенос сроков связан со сложностью проведения изысканий в условиях горной и таежной местности. Завершение проектирования планируется во II квартале 2025 года. Начало строительства определяется федеральным финансированием аэродромной инфраструктуры, сроки которого уточняются», — цитируют журналисты региональное министерство транспорта.
Мы писали, что ввод аэропорта в Шерегеше запланирован на 2027 год. Сейчас разрабатывается проект аэродрома и подъездной дороги. Строительство должно начаться до следующего года. Однако получение разрешения на строительство аэропорта Шерегеша сдвинулось на год. В 2025 году власти планируют лишь получить положительное заключение Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию.