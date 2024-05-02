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Пять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 2 мая

Водителей и пешеходов просят быть внимательнее.

Источник: Время

Пять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 2 мая, сообщили в городском Центре организации дорожного движения.

Так, сегодня с 09:00 до 12:00 отключены от питания светофорные объекты: на пересечении улицы Безводной с улицей Рельсовой, улицы Ореховской с остановкой «Поселок Мостоотряда», а также на улице Мостоотряда — около дома № 15.

Кроме того, с 09:00 до 17:00 работать не будет объект на пересечении улицы Прокофьева с улицей Литвинова, а также на пересечении улицы Литвинова с улицей Даля.

Всех водителей и пешеходов просят быть внимательнее при движении по этим участкам.