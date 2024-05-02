Пять светофоров не работают в Нижнем Новгороде 2 мая, сообщили в городском Центре организации дорожного движения.
Так, сегодня с 09:00 до 12:00 отключены от питания светофорные объекты: на пересечении улицы Безводной с улицей Рельсовой, улицы Ореховской с остановкой «Поселок Мостоотряда», а также на улице Мостоотряда — около дома № 15.
Кроме того, с 09:00 до 17:00 работать не будет объект на пересечении улицы Прокофьева с улицей Литвинова, а также на пересечении улицы Литвинова с улицей Даля.
Всех водителей и пешеходов просят быть внимательнее при движении по этим участкам.