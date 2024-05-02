В Хабаровске цветёт черемуха, а на севере края бушуют метели

В Охотске днем +6…+8 градусов, а ночью еще мороз −2…-4 градуса. В Николаевске-на-Амуре небольшой снег, северо-восточный ветер 9−14 метров в секунду, днем +3…+5 градусов, ночью −1…-3 градуса. В Чегдомыне без осадков, днем +12…+14 градусов, а ночью всего от 0 до +2 градусов. В Комсомольске-на-Амуре ожидается дождь с мокрым снегом, днем +7…+9 градусов, ночью +2…+4 градуса, северный ветер 15−20 метров в секунду, отчего по ощущениям будет еще холоднее. В Советской Гавани тот же разгул стихии, днем +6…+8 градусов, ночью от 0 до +2 градусов. В Троицком, как всюду, — непогода, осадки в виде дождя и мокрого снега, но днем +11…+13 градусов, ночью +5…+7., ветер 9−14 метров в секунду.