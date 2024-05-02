В Хабаровске цветёт черемуха, а на севере края бушуют метели

В Хабаровске, наконец, зацвела черемуха, ее запах окутывает дворы и скверы, так что невольно кружится голова. А в это время на севере края — снег, метель и минусовые температуры. И это в мае!
В Хабаровске 3 мая, в пятницу днем +13…+15 градусов, ночью +3…+5, возможен небольшой дождь. В Вяземском в светлое время суток +14…+16 градусов, ночью +4…+6 градусов, без осадков, но сильный ветер порывами до 15−20 метров в секунду. В Бикине еще теплее, днем + 15…+17 градусов, ночью +4…+6, и тот же сильный ветер, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
А на севере хозяйничает циклон, там сильный снег, метель, холодно. В селе имени Полины Осипенко северо-восточный ветер 9−14 метров в секунду, днем всего +4…+6 градусов, ночью от 1 до 3 градусов со знаком минус. В Чумикане синоптики тоже прогнозируют сильный снег, метель, шквалистый ветер, днем +1…+3 градуса, ночью от 0 до +2 градусов. В Аяне ветрено, но без осадков, в послеобеденное время +3…+5 градусов, а на рассвете −1…-3 градуса.
В Охотске днем +6…+8 градусов, а ночью еще мороз −2…-4 градуса. В Николаевске-на-Амуре небольшой снег, северо-восточный ветер 9−14 метров в секунду, днем +3…+5 градусов, ночью −1…-3 градуса. В Чегдомыне без осадков, днем +12…+14 градусов, а ночью всего от 0 до +2 градусов. В Комсомольске-на-Амуре ожидается дождь с мокрым снегом, днем +7…+9 градусов, ночью +2…+4 градуса, северный ветер 15−20 метров в секунду, отчего по ощущениям будет еще холоднее. В Советской Гавани тот же разгул стихии, днем +6…+8 градусов, ночью от 0 до +2 градусов. В Троицком, как всюду, — непогода, осадки в виде дождя и мокрого снега, но днем +11…+13 градусов, ночью +5…+7., ветер 9−14 метров в секунду.
Уровень Амура у Хабаровска 182 сантиметра, температура воды +10 градусов. В течение двух суток ожидается подъем воды на 40−50 сантиметров.