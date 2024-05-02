Еще на четырех улицах Екатеринбурга запретят стоянку

В Екатеринбурге в первом полугодии 2024 года установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств на четырех участках.
Знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» появятся:
на улице Челюскинцев — от улицы Героев России до улицы Братьев Быковых;
на улице Степана Разина — от улицы Большакова до улицы Фурманова;
на улице Ясная — за 100 метров перед улицей Шаумяна со стороны улицы Волгоградской;
на улице Мичурина — от улицы Декабристов до улицы Народной Воли.
Водителей просят быть внимательнее и соблюдать Правила дорожного движения.