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Еще на четырех улицах Екатеринбурга запретят стоянку

Новые дорожные знаки установят в первом полугодии текущего года.

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге в первом полугодии 2024 года установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств на четырех участках.

Знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» появятся:

на улице Челюскинцев — от улицы Героев России до улицы Братьев Быковых;

на улице Степана Разина — от улицы Большакова до улицы Фурманова;

на улице Ясная — за 100 метров перед улицей Шаумяна со стороны улицы Волгоградской;

на улице Мичурина — от улицы Декабристов до улицы Народной Воли.

Водителей просят быть внимательнее и соблюдать Правила дорожного движения.