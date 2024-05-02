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До 350 тысяч рублей дают самозанятым, но не все об этом знают

Эксперты сказали, как получить деньги на развитие бизнеса.

Источник: Freepik

Не все самозанятые, оказывается, знают, что с государством можно заключить социальный контракт и получить до 350 тысяч рублей на развитие своего бизнеса.

Социальный контракт заключается между самозанятым лицом и государственными органами или другими учреждениями. Документ поможет обеспечить самозанятому социальную защиту и стабильность.

Контракт может заключить человек, у которого недостаточно средств на развитие своего бизнеса. Есть бизнес-идея, но нет денег. Либо дело уже идет, но на недостаточном уровне и необходимы еще вложения.

Таким образом, предоставляется помощь от государства.

На профессиональное обучение дают до 20 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства до 200 тысяч и на открытие своего дела до 350 тысяч рублей.

Деньги выделяют на конкурсной основе и дают срок до 12 месяцев, чтобы реализовать заявленный бизнес.

Чтобы получить финансовую помощь, необходимо будет предоставить бизнес-план и строго его придерживаться.

Оформить контракт можно в органах Социального фонда по месту жительства, но есть нюанс — соцконтракт может заключить человек, у которого доход меньше прожиточного минимума. Если есть семья, то учитывается и общий доход семьи.

экономика