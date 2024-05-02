До 350 тысяч рублей дают самозанятым, но не все об этом знают

Не все самозанятые, оказывается, знают, что с государством можно заключить социальный контракт и получить до 350 тысяч рублей на развитие своего бизнеса.
Социальный контракт заключается между самозанятым лицом и государственными органами или другими учреждениями. Документ поможет обеспечить самозанятому социальную защиту и стабильность.
Контракт может заключить человек, у которого недостаточно средств на развитие своего бизнеса. Есть бизнес-идея, но нет денег. Либо дело уже идет, но на недостаточном уровне и необходимы еще вложения.
Таким образом, предоставляется помощь от государства.
На профессиональное обучение дают до 20 тысяч рублей, на ведение личного подсобного хозяйства до 200 тысяч и на открытие своего дела до 350 тысяч рублей.
Деньги выделяют на конкурсной основе и дают срок до 12 месяцев, чтобы реализовать заявленный бизнес.
Оформить контракт можно в органах Социального фонда по месту жительства, но есть нюанс — соцконтракт может заключить человек, у которого доход меньше прожиточного минимума. Если есть семья, то учитывается и общий доход семьи.