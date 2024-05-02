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В Новосибирске 3 мая отключат стелу на площади Калинина

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске 3 мая отключат стелу «Новосибирск — Город трудовой доблести».

Она расположена на площади Калинина. Об этом сообщили в управлении благоустройства общественных пространств мэрии. Стелу отключат для проведения техобслуживания.

Напомним, что объект торжественно открыли в ноябре 2022 года. Стела визуально представляет собой оснащенный подсветкой четырехгранный штык, на котором изображены рисунки в советской стилистике. На нем показывают видео, посвященные трудовой доблести Новосибирска.

Ранее стало известно, что в городе планируют построить три моста через Обь.

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