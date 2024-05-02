В Новосибирске 3 мая отключат стелу на площади Калинина

Напомним, что объект торжественно открыли в ноябре 2022 года. Стела визуально представляет собой оснащенный подсветкой четырехгранный штык, на котором изображены рисунки в советской стилистике. На нем показывают видео, посвященные трудовой доблести Новосибирска.