В Новосибирске 3 мая отключат стелу на площади Калинина

В Новосибирске 3 мая отключат стелу «Новосибирск — Город трудовой доблести».
Она расположена на площади Калинина. Об этом сообщили в управлении благоустройства общественных пространств мэрии. Стелу отключат для проведения техобслуживания.
Напомним, что объект торжественно открыли в ноябре 2022 года. Стела визуально представляет собой оснащенный подсветкой четырехгранный штык, на котором изображены рисунки в советской стилистике. На нем показывают видео, посвященные трудовой доблести Новосибирска.
Ранее стало известно, что в городе планируют построить три моста через Обь.