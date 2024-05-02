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Брызги под музыку: как выглядит подсветка нового фонтана у стадиона «Балтика»

Общая стоимость реконструкции территории обошлась в 141,5 млн рублей.

Рядом со стадионом «Балтика» на проспекте Мира в Калининграде запустили обновленный фонтан. Вечером 1 мая, в день открытия сезона, жителям города показали подсветку сооружения и светомузыкальное шоу.

Общая стоимость реконструкции территории у стадиона в конечном итоге обошлась в 141,5 млн рублей. Проект разрабатывала калининградская компания «Другая архитектура», ремонтные работы выполняло ООО «Гран-Мар и К». Площадку вымостили плиткой различных цветов и фактуры, установили новые скамьи, разбили клумбы. Вдоль проспекта Мира высадили липовую аллею взамен вырубленных тополей. Как выглядит территория рядом с «Балтикой» в сезон фонтанов, оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

архитектура