Брызги под музыку: как выглядит подсветка нового фонтана у стадиона «Балтика»

Общая стоимость реконструкции территории у стадиона в конечном итоге обошлась в 141,5 млн рублей. Проект разрабатывала калининградская компания «Другая архитектура», ремонтные работы выполняло ООО «Гран-Мар и К». Площадку вымостили плиткой различных цветов и фактуры, установили новые скамьи, разбили клумбы. Вдоль проспекта Мира высадили липовую аллею взамен вырубленных тополей. Как выглядит территория рядом с «Балтикой» в сезон фонтанов, оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.