Стало известно, какие улицы Новосибирска перекроют на 9 мая

С 7:00 до 14:00 — движение транспорта будет перекрыто по Красному проспекту на участке от улицы Фабричной до улицы Гоголя, а также по улице Мичурина на участке от улицы Фрунзе до улицы Орджоникидзе и по улице Кирова на участке от улицы Каменской до улицы Восход.