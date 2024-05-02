Почти 4,5 тысячи новосибирцев проголосовали против эвтаназии бездомных собак

На «Госуслугах» был опубликован опрос о судьбе бездомных собак в Новосибирске. Пользователям необходимо было ответить на несколько вопросов, например: допустима ли эвтаназия бездомных собак. Результаты опроса были опубликованы депутатом Заксобрания области Романом Яковлевым.