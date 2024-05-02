Три дня без остановки: фестиваль-ярмарка «АмурФест Весна» расширяет границы в Хабаровске

Традиционно «Амур Фест Весна» в Хабаровске в 2024 году будет проходить на площади имени Ленина. Он начнется 10 мая и продлится до 12 числа. Но на этот раз границы фестиваля расширятся. Посмотреть праздничную программу также можно будет на площади краевого Дворца дружбы «Русь». Здесь пройдет первый день «АмурФеста», после чего «главная сцена» переместится к зданию правительства Хабаровского края.