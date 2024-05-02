Три дня без остановки: фестиваль-ярмарка «АмурФест Весна» расширяет границы в Хабаровске

В продолжение майских праздников хабаровчан ждет трехдневный фестиваль, который пройдет с 10 по 12 мая. В 2024 году «АмурФест Весна» пройдет сразу на двух площадках. Для гостей подготовили яркую музыкальную программу, множество развлечений и мероприятий. Дополнит все это ярмарка товаров от местных производителей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«АМУРФЕСТ ВЕСНА» 2024 В ХАБАРОВСКЕ: ГДЕ ПРОЙДЕТ, КОГДА НАЧАЛО
Традиционно «Амур Фест Весна» в Хабаровске в 2024 году будет проходить на площади имени Ленина. Он начнется 10 мая и продлится до 12 числа. Но на этот раз границы фестиваля расширятся. Посмотреть праздничную программу также можно будет на площади краевого Дворца дружбы «Русь». Здесь пройдет первый день «АмурФеста», после чего «главная сцена» переместится к зданию правительства Хабаровского края.
«АМУР ФЕСТ» В ХАБАРОВСКЕ: ПРОГРАММА НА 10 МАЯ 2024
В пятницу хабаровчан ждет концертная программа на площади Дворца Дружбы «Русь». Ее откроют студия «Алые паруса» и образцовый ансамбль танца «Экспромт» в 12:00. Дальше последуют выступления лауреата всероссийской премии «Грани театра масс» Ольги Вернеты, студии современной хореографии «Фьюжн», ансамбля «Сэнкурэ», театра народной песни дальневосточных казаков, ансамблей танца «Экспромт» и «Сиара».
С 13 до 14 часов на сцене выступят ансамбли «Сэнкурэ», «Стиль» и «Диро», представители студии «Грация. Гостей ждет много танцевальных номеров и выступление учеников театра-студии детской песни “Зазеркалье”.
С 14:00 до 16:00 в программе «АмурФест Весна» 2024 запланированы вокальные и танцевальные номера в исполнении названных коллективов. К ним присоединятся ансамбли «Яхонты» и «Девчата», чир-группа «Русь» и лауреат всероссийских и международных конкурсов, хабаровский музыкант Максим Никиточкин.
В пять вечера начнется заключительный этап первого дня фестиваля «Амур Фест» — Весна. На сцене выступят чир-группа «Русь», студия барабанщиков «Джаст бит», танцевальные, хореографические и вокальные ансамбли, лауреат всероссийской премии «Грани театра масс» Ольга Вернета.
ПРОГРАММА «АМУРФЕСТ ВЕСНА» 2024 В ХАБАРОВСКЕ НА 11 МАЯ
В субботу, 11 мая фестиваль-ярмарка «АмурФест» переместится на площадь имени Ленина. Там установят большую сцену, а на территории пешеходной зоны в течение двух дней будут работать торговые павильоны с товарами местного производства.
Музыкальная программа начнется в 12:00. Откроет ее Хабаровский краевой колледж искусств, затем продолжит Академический вокальный ансамбль «Прелюдия» центра работы с населением «Содружество», и завершат первый этап мероприятия студенты Хабаровского государственного института культуры.
В 13:40 гости окунутся в мир народного творчества с выступлением Заслуженного коллектива РФ, образцового ансамбля танца «Радость». Также на сцене представят свои номера коллектив «Родничок» и Театр дальневосточных казаков КДД «Русь». Выступление продолжится номером молодежным ансамблем танца «Горенка», а завершит первую часть фестиваля ансамбль народной музыки и песни «Рождество».
Следующий блок концертной программы начнется в 16:00 выступлением представителей Хабаровского краевого театра драмы. В 17:00 на сцену выйдет государственный концертный ансамбль «Дальний Восток» Хабаровской краевой филармонии. В 18:00 мсостоится выступление ансамбля песни и пляски ВВО, а в 19 часов на сцену выйдет ансамбль «Амур» Восточного округа войск нацгвардии РФ.
«АМУР ФЕСТ» ВЕСНА 2024: МЕРОПРИЯТИЯ 12 МАЯ
Последний день фестиваля откроют участники открытого фестиваля «Студенческая весна» в 12:00. В 12:40 перед зрителями выступят артисты Театра юного зрителя. С 13 до 15 часов будут выступать творческие коллективы Хабаровского края, в числе которых вокальная группа «Эхо» из Бикина, обладатели гран-при фестиваля «Нам рано жить воспоминаниями 2024», а также народный вокальный ансамбль «Зимняя вишня» из Советской Гавани и вокальный ансамбль «Веренея» из Хабаровского района.
В 15:00 на сцене представят свои номера победители фестиваля «Тайна. Талант. Виктория» студии барабанщиков КДД «Русь», а также сводный духовой оркестр «Амуркестр», проект Хабаровского краевого колледжа искусств. В 15:30 зрителей ждет образцовый Театр песни ЦДТ «Гармония».
Заключительная часть программы начнется в 16:30, когда на сцену выйдут творческие коллективы из Комсомольска. Среди них — студия эстрадного и современного танца «Allegro», ансамбль эстрадной песни «Ритмы ретро», ансамбль танца «Багульник», народный ансамбль «Амурский перезвон», группа городских солистов «Свои» и продакшн центр «Heart Beat».